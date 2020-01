Nella giornata di ieri Daniele De Rossi ha rivelato al mondo di voler lasciare il Boca Juniors e il calcio giocato, chiudendo una carriera esaltante coronata dalla vittoria del Mondiale nel 2006.

E’ durata dunque solo sei mesi la sua esperienza in Argentina, un’avventura vissuta al massimo che l’ex capitano giallorosso ha voluto affrontare dopo una lunga valutazione personale. A rivelarlo è stata Sarah Felberbaum, moglie di Daniele De Rossi, intervistata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: “la scorsa estate Daniele ha dovuto prendere una decisione. Ovviamente si è confrontato con me ma volevo che arrivasse a una scelta pensando a ciò che veramente voleva. E ci è arrivato. Me l’ha detto una mattina, mentre stavo andando al Festival del cinema e della televisione di Benevento. Sono salita in treno e ci ho riflettuto in viaggio: ero felice, spaventata ed entusiasta. Una centrifuga di emozioni“.

