Partita subito in salita per il Milan che si trova sotto a San Siro, contro l’Udinese, a causa di un clamoroso errore di Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero esce in ritardo nel tentativo di anticipare Kevin Lasagna lanciato sulla fascia e lo abbatte. Il gioco però non si ferma a causa del vantaggio e Stryger Larsen si ritrova la palla sui piedi e la porta sguarnita: tiro preciso che vale lo 0-1 per i friulani.

