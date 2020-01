Spettacolo puro ieri sera allo Stadio San Siro con Milan e Torino in campo per il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. A spuntarla, alla fine, ai supplementari, è stato il Milan, grazie alle reti di Calhanoglu e Ibrahimovic.

Un ko amaro per il Torino, che ha comunque disputato un ottimo match. Furioso, al termine della partita, Walter Mazzarri non ha nascosto tutto il suo disappunto: “era una gara da vincere ed era già vinta. Oggi la prestazione l’ha sbagliata l’arbitro e chi era al Var. E’ stato clamoroso. La mancata espulsione di Rebic? E’ assurdo, è clamoroso. Se avessimo avuto il vantaggio di giocare con un uomo in più, avremmo passato di sicuro il turno“, ha affermato il tecnico granata.

