La 20ª giornata di Serie A è iniziata col successo della Lazio sulla Sampdoria. Scenderà in campo domani invece il Milan di Stefano Pioli, reduce dalla vittoria della scorsa settimana: “stiamo lavorando tanto in difesa, certi equilibri li abbiamo trovati. La cosa che conta è che tutti sono attivi e pronti a mettere sotto pressione l’avversario. Adesso dobbiamo avere la consapevolezza che siamo una squadra che può far male. Entusiasmo? I nostri tifosi stanno mostrando una passione incredibile, la squadra deve sfruttare questo momento. Anche domani dobbiamo provare a prendere forza da loro. Dobbiamo dare tanto per avere tanto dai nostri tifosi. Nel girone di ritorno dobbiamo far meglio di certo rispetto all’andata“, le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese.

“Dobbiamo sfruttare questo nostro momento in cui stiamo bene fisicamente e mentalmente. Dobbiamo aggiungere punti importanti alla nostra classifica dopo un girone d’andata non all’altezza. Dobbiamo partire col piede giusto. Noi dobbiamo fare alla svelta, fare 50 punti significherebbe non fare un campionato all’altezza di questo club. Giocheremo a stretto giro di posta cinque gare in casa, sarà un periodo importante. Infortunati? Non siamo riusciti a recuperare alcuni giocatori, non siamo tanti convocati. Siamo in ’emergenza’. Castillejo? Tutti sono titolari e disponibili, dipende dalla prestazioni. Deve trovare continuità, sta ritrovando la giusta condizione. Donnarumma sta bene, può giocare. E’ convocato“, ha aggiunto prima di aprire una parentesi su Ibrahimovic: “sta dimostrando di non essere una figurina, in campo e fuori. E’ una manna dal cielo avere uno come lui. Ibra non vuol perdere nemmeno al torello e le partitine, questo alza la competitività e il livello dell’allenamento. E’ un valore aggiunto. Zlatan sta bene, ha solo bisogno di giocare e allenarsi, presto sara’ al massimo delle sue possibilità“.

Valuta questo articolo