A Milano oggi è l’Ibrahimovic-Day, l’attaccante svedese è atterrato questa mattina all’aeroporto di Linate per cominciare la sua nuova avventura in rossonero. Subito visite mediche e poi idoneità alla Clinica La Madonnina, prima di fare tappa a Casa Milan per firmare il contratto, che lo legherà al club di via Aldo Rossi fino a giugno 2020, con opzione per il 2021. Intanto, Ibra ha scelto anche il nuovo numero che sarà il 21, ufficializzato dai canali social del Milan con un breve video:

