John McEnroe è stato uno dei tennisti più eclettici della storia di questo sport. Adesso l’americano si sta dedicando a fare l’opinionista, senza grandi peli sulla lingua. I suoi pensieri sono senza filtri ed anche in una recente intervista ha parlato di alcuni dei tennisti in auge in questo momento, da Nadal a Federer, passando per il folle Kyrgios.

“Non penso che la finale di Wimbledon sia un definitivo colpo morale per Roger – le parole di McEnroe ad El Pais -. Credo che stia ancora bene fisicamente e che lotterà per tutta la stagione. Ha l’esperienza giusta per gestire qualsiasi situazione. Tutto ciò che ha realizzato è sorprendente, anche se credo che questa sarà la sua ultima stagione. Avrà grandi motivazioni alle Olimpiadi. Sarebbe molto positivo per il tennis se Federer giocasse per altri due anni. Nadal? Rafa è pura energia ed adrenalina. Con il suo tennis genera una serie di emozioni che possono essere paragonate solo al rock. Ha migliorato il suo gioco in molti aspetti ed è davvero difficile batterlo. Chiunque voglia vincere una partita contro Rafa, dovrà fare uno sforzo inimmaginabile.

Se dovessi scegliere qualcuno da portare in guerra, sceglierei Nadal. Penso che già quest’anno assisteremo ad un cambiamento nell’élite del tennis. I giovani tennisti dovranno lottare molto perché Novak Djokovic e Rafa giocano ad un livello altissimo e sarà difficile per loro vincere un torneo del Grande Slam. Daniil Medvedev è uno dei migliori giovani del circuito ed ha ancora grandi margini di miglioramento. Il tennista più talentuoso è Nick Kyrgios. Il suo personaggio ha alcune caratteristiche in comune con il mio. Deve guardarsi allo specchio e chiedersi di cosa ha bisogno per ottenere importanti risultati”.

