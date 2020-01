Da qualche settimana i tifosi di Max Biaggi sono in fermento a causa della possibilità di vedere il loro idolo in pista per i test di MotoGp in programma a Sepang per i primi di febbraio. L’ex centauro romano è tornato in pista proprio qualche settimana fa con l’Aprilia, di cui è testimonial, e la notizia della sospensione per doping di Andrea Iannone ha aperto ad un clamoroso scenario.

Nei giorni scorsi Biaggi è stato a Verona, al Motor Bike Expo, dove ha proprio sciolto ogni dubbio sulla sua partecipazione ai test: “a quanto ne so, non tornerò in sella a una MotoGP nei test. Ma devo dire di apprezzare quando vengo chiamato dall’Aprilia. Anche se si tratta solo di divertimento, per l’Aprilia ci sono sempre. Guidare una moto resta la cosa più bella del mondo per me“.

“Sarebbe davvero bello vederlo sulla RS-GP, ma sarebbe un compito piuttosto impegnativo per lui. La sua velocità e la sua competenza sono fuori discussione, ma una cosa è guidare in pista per divertimento, un’altra affrontare un test così importante su una nuova moto”, ha aggiunto il team principal Gresini.

