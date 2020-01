Giornate emozionanti per Max Biaggi: l’ex centauro romano è stato protagonista di appassionanti giornate in pista, a Sepang, con l’Aprilia. Un ritorno in pista che fa sognare tutti gli appassionati che elogiano il pilota, in moto a tutta velocità a 48 anni.

Biaggi ha mostrato sui social tutta la sua gioia e l’amore per le moto: “ciao a tutti, Oggi riflettevo sul fatto che a distanza di anni quando salgo in moto (come pochi gg fa in Malesia) mi diverto come un matto! E purtroppo è una condanna la mia ……. sono ancora maledettamente veloce 😡😡😡 Occhi puntati verso il futuro ……Stay tuned. Max“, queste le parole del pilota sui social.

