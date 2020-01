Una carriera ricca di soddisfazioni quella di Max Biaggi, che oggi, a quasi 50 anni, riceve un riconoscimento davvero prestigioso. L’ex centauro romano, che nelle ultime settimane ha fatto parlare di sè per un possibile ritorno in pista con Aprilia per i test di MotoGp, nel 2020 farà il suo ingresso nella Hall of Fame.

“Mi onora diventare una leggenda del MotoGP e sapere che il mio nome sarà lì per sempre insieme a quello di altri piloti importanti come Agostini, Aspar, Nieto, Sheene… Sono molto felice di sapere che il mio nome sarà sempre ricordato ed è un onore ricevere questo riconoscimento dopo tanti anni di duro lavoro. Mi piacerebbe ringraziare tutti coloro che hanno deciso di onorami con questo riconoscimento”, ha commentato Biaggi orgoglioso e soddisfatto.

