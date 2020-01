Uno di fronte all’altro, questa volta nel derby tra Liverpool e Everton valido per l’FA Cup. Ancelotti e Klopp tornano a sfidarsi, dopo i due match di Champions League vissuti nella prima parte di questa stagione.

Il manager dei Toffees sa come battere il proprio collega, avendolo fatto per ben due volte negli ultimi due anni: “come si batte Klopp? Segnando più gol. Jurgen è un amico, ho un ottimo rapporto con lui. Ho avuto la fortuna di batterlo nella passata stagione, poi però hanno vinto la Champions League. Quest’anno con il Napoli abbiamo di nuovo battuto il Liverpool, contro di loro abbiamo vinto perché siamo stati in grado di disputare una grande partita. Se vuoi superare il Liverpool devi giocare una grande partita, se invece disputi una partita normale tutti sanno che non basterà. Devi essere perfetto sotto tutti gli aspetti, non devi commettere errori e fare una partita di sacrificio e grande intensità. Se vuoi batterli devi essere perfetto sotto ogni aspetto“.

Valuta questo articolo