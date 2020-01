Nick Kyrgios è partito con le marce alte ingranate in questo 2020. Due gare giocate in ATP Cup, altrettante vittorie per l’australiano, contro avversari di buon livello. Dopo la vittoria contro Struff infatti, è arrivata la ciliegina sulla torta oggi, vale a dire il successo 7-6 al terzo contro Tsitsipas, uno dei tennisti più attesi dell’anno dopo la vittoria alle Finals.

Durante il successo di Kyrgios nell’incontro contro il greco nel quale si sono giocati tre tie-break, l’australiano ha messo a segno il cosiddetto game perfetto, vale a dire un game con 4 ace in fila senza dar scampo all’avversario. Si è trattato di un game molto importante, dato che Nick ha rivelato di voler donare 200 dollari per ogni ace messo a segno per il popolo australiano colpito dagli incendi in queste ore. Ecco il video del game perfetto di Kyrgios, intanto l’Australia vola alla seconda fase dell’ATP Cup.

The perfect game for @NickKyrgios. The perfect game to raise money for a great cause ☺️#ATPCup pic.twitter.com/XqhsYdhen8 — Tennis TV (@TennisTV) January 7, 2020

