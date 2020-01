Nick Kyrgios ha giocato e vinto nel match d’esordio della sua Australia nell’ATP Cup. 6-4 7-6 contro il temibile Struff, un successo di spessore per il tennista padrone di casa, il quale intende rifarsi in questa annata dopo una stagione ricca di alti e bassi. D’altra parte il talento non manca al buon Nick, il quale ha mostrato anche di voler rimanere vicino alla sua gente in un momento difficile. L’Australia è stata infatti flagellata dagli incendi in queste ore e Kyrgios ha pensato di far qualcosa per aiutare la popolazione. Attraverso un post su Twitter infatti, il tennista ha dichiarato: “darò il mio supporto alle persone colpite dagli incendi, donerò 200 dollari per ogni ace che metterò a segno durante la stagione estiva”, quella dell’estate australiana s’intende ovviamente. Si tratta di un tennista capace di mettere a segno anche 30 ace in un incontro, dunque tale somma è destinata a lievitare ben presto, nel primo incontro con Struff intanto già piazzati 20 vincenti al servizio.

