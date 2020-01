Vittoria sofferta per la Juventus nel posticipo domenicale della ventesima giornata del campionato di Serie A, i bianconeri superano 2-1 il Parma grazie alla doppietta di Ronaldo, soffrendo però oltre modo nel finale.

Una prestazione positiva ma non esaltante, che ha comunque soddisfatto Maurizio Sarri: “abbiamo fatto una gara meno brillante delle ultime uscite, può succedere giocando ogni 3 giorni, ma abbiamo fatto una partita seria e abbiamo avuto la responsabilità di non averla chiusa e col Parma poi puoi soffrire. La squadra però sembra in crescita. Nel primo tempo abbiamo avuto cinque palle gol a zero, poi ho inserito comunque Higuain per chiuderla ma se non lo fai negli ultimi cinque minuti puoi soffrire“.

Sui problemi in difesa: “abbiamo fatto 11 gare su 26 partite senza subire gol, la fase difensiva è in netta crescita, a Roma abbiamo preso gol su rigore e oggi su palla inattiva. Bisogna abituarsi a numeri diversi, il calcio italiano non è più quello di qualche anno fa, si segna molto di più e ora e dobbiamo abituarci a questo. Chiellini? E’ in riatletizzazione, è ancora nelle mani dello staff medico, sta lavorando anche sul campo, non lo abbiamo ancora a disposizione quindi il percorso non è brevissimo“.

Valuta questo articolo