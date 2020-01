La Juventus perde per infortunio Merih Demiral. Il centrale turco, tenuto sempre in gran considerazione da Maurizio Sarri, al punto da giocarsi una maglia da titolare con De Ligt, si è fatto male nel primo tempo di Roma-Juventus. Il calciatore, autore del gol che ha aperto la gara, in un’azione di gioco successiva è caduto male dopo un salto, procurandosi un infortunio che lo ha costretto ad uscire dal campo di gioco dolorante. L’esito degli esami medici ha evidenziato una distorsione al ginocchio sinistro: per capire se è presente anche un interessamento dei legamenti servirà aspettare ulteriori accertamenti che verranno effettuati domani mattina.

