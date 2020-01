Jaguar Land Rover sta sviluppando il sedile del futuro – capace di adattare la propria forma con l’obiettivo di ridurre i rischi per la salute derivanti dal rimanere seduti troppo a lungo. Il sedile “Morphable”, sperimentato dalla divisione Body Interiors Research di Jaguar Land Rover, incorpora nell’imbottitura una serie di attuatori che, con costanti microregolazioni, trasmettono al cervello la sensazione della camminata; tali regolazioni potrebbero essere personalizzate individualmente.

Oltre un quarto della popolazione mondiale – 1,4 miliardi di persone – conduce una vita sempre più sedentaria, che può influire negativamente sui muscoli delle gambe, delle anche e dei glutei, causando dolori alla schiena. I muscoli indeboliti facilitano inoltre gli strappi e le cadute. Simulando il movimento della camminata, questo sistema può contribuire a ridurre i rischi per la salute derivanti dal rimanere seduti troppo a lungo durante i viaggi; ad esempio, l’automobilista medio britannico guida settimanalmente per circa 235 chilometri**.

Il Dott. Steve Iley, Chief Medical Officer di Jaguar Land Rover, dichiara: “La salute dei nostri clienti e collaboratori è sempre al centro dei nostri progetti di ricerca. Con la nostra esperienza ingegneristica sviluppiamo i sedili del futuro, dotati di tecnologie inedite per il mondo automobilistico, in grado di contribuire a mitigare un problema che colpisce la gente in tutto il mondo.”

I veicoli Jaguar Land Rover già vantano il design ergonomico più avanzato, con regolazioni multidirezionali, funzione massaggio e controllo del clima sull’intera gamma. Il Dott. Iley dà anche alcuni suggerimenti per la migliore posizione di guida: dal togliere dalle tasche gli oggetti voluminosi alla corretta posizione delle spalle, dalla necessità di mantenere verticali la spina dorsale al supporto per le cosce per ridurre i punti di pressione. La ricerca rientra nel costante impegno di Jaguar Land Rover di migliorare il benessere dei propri clienti grazie all’innovazione tecnologica. I progetti precedenti comprendevano una ricerca volta a diminuire gli effetti della chinetosi e l’impiego della luce ultravioletta per impedire la diffusione di influenza e batteri.

Complessivamente questi progetti mirano alla Destinazione Zero, l’ambizione Jaguar Land Rover di rendere la società più sicura e sana, e l’ambiente più pulito – in un futuro responsabile per i nostri collaboratori, i clienti e le comunità. Attraverso una continua innovazione Jaguar Land Rover adatta prodotti e servizi al rapido mutare del mondo.

Valuta questo articolo