Si è definitivamente arenato lo scambio tra Inter e Roma che avrebbe portato in nerazzurro Spinazzola e in giallorosso Politano.

Le due società non sono riuscite a trovare un accordo, così i due giocatori hanno fatto rientro oggi a casa, dopo aver aspettato per interminabili ore una fumata bianca che non è mai arrivata. Per una trattativa tramontata, ce ne sono due pronte a cominciare. L’Inter infatti ha individuato in Victor Moses l’alternativa a Spinazzola, i contatti con il Chelsea sono già stati avviati e Conte spinge per riavere il calciatore, avuto proprio ai tempi dei ‘Blues’. La Roma invece ha virato su Suso, ormai ai margini del progetto tecnico di Pioli. Lo spagnolo potrebbe rientrare in uno scambio con Under, che piace tanto ai rossoneri.

