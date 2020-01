“Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale“, un comunicato durissimo che piega le certezze di Nicolò Zaniolo in un battito di ciglia.

Sei mesi di stop ed Euro2020 che diventa quasi un miraggio, considerando il pochissimo tempo a disposizione per rimettersi in forma. Una mazzata terribile per l’attaccante giallorosso, sommerso in queste ore dall’affetto di amici e colleghi, oltre che da tutte le persone che lo seguono sui social. Anche il ct Mancini ha voluto dimostrargli la propria vicinanza, inviandogli su Instagram un messaggio chiaro e preciso, che Zaniolo coglierà senza dubbio al volo: “Forza Nicolò! Ti aspetto in campo più determinato che mai“.

Visualizza questo post su Instagram Forza Nicolò! Ti aspetto in campo più determinato che mai 💪 Un post condiviso da Roberto Mancini (@mrmancini10) in data: 13 Gen 2020 alle ore 12:37 PST

Valuta questo articolo