Rafa Nadal è impegnato in queste ore in un’esibizione per raccogliere fondi da devolvere alle popolazioni colpite dagli incendi in Australia. La somma raccolta però di certo non basterà a coprire i tanti danni causati dagli incendi, dunque Rafa ha voluto annunciare al pubblico d’aver deciso assieme al rivale di sempre Roger Federer, di effettuare una donazione combinata: “”, ecco il video dell’annuncio di Rafa.

Valuta questo articolo