Per una volta, nel parlare della famiglia Ball non c’è di mezzo nessuna polemica. Il più giovane dei fratelli Ball, LaMelo, si è reso protagonista di un gesto di solidarietà che merita solo applausi. Il giovane prospetto, dato fra le prime scelte al prossimo Draft NBA, ha deciso di donare un mese del suo stipendio per aiutare le popolazioni dell’Australia in difficoltà a causa degli incendi che stanno devastando il Paese.

LaMelo Ball, in forza agli Illawarra Hawks, squadra che milita nel campionato aussie, ha dichiarato: “è triste vedere cosa sta succedendo sulla costa meridionale dell’Australia. Le persone hanno perso la casa e tutto ciò che possiedono. I miei genitori mi hanno insegnato ad aiutare come posso, quindi questo è il mio modo di dare una mano“.

