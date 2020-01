Nick Kyrgios ha mostrato da sempre grande attaccamento alla sua terra, l’Australia colpita nell’ultimo mese da incendi che stanno creando enormi difficoltà a popolazione, fauna e flora. Ebbene, Nick Kyrgios ha dapprima rivelato di voler donare 200 dollari per ogni ace messo a segno durante l’intera stagione estiva australiana, ma non è tutto, il tennista ha rincarato la dose.

Dopo il successo odierno nel primo turno degli Australian Open contro Sonego, ha dichiarato di voler donare anche 1000 dollari per ogni set vinto a Bushfire Relief, per l’intero torneo dello Slam. Oggi dunque già 3000 dollari australiani donati da Nick, senza contare tutti gli ace…

John McEnroe says he’ll donate $1,000 towards Bushfire Relief for every set @NickKyrgios wins during the rest of #AO2020

🙏❤️🇦🇺#AusOpen | #Aces4BushfireRelief pic.twitter.com/vtS73FGD5j

