L’Inter si gode Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, la coppia gol più in forma del campionato che di sicuro non ha fatto rimpiangere Mauro Icardi, ma il bomber argentino non se la sta passando di certo male. Sempre decisivo in Francia, Maurito ha firmato una roboante tripletta nel successo per 6-1 del PSG sul Sain Etienne.

Al termine del match, Icardi ha espresso la sua volontà di giocare ancora all’ombra della Tour Eiffel per molto tempo, augurandosi di poter essere riscattato dal PSG: “a fine stagione parleremo, ma sarei felice di rimanere qui al Psg. Abbiamo giocato molto bene, eravamo molto concentrati. Il 2020 è iniziato bene per me e per il team. Il rapporto tra noi è buono (Cavani, Neymar, Mbappé). Possiamo fare la differenza in qualsiasi momento. Siamo una vera squadra“.

