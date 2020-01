Premier League ferma in Inghilterra, ma le emozioni continuano con la Coppa di Lega, che questa sera mette di fronte Manchester United e Manchester City per un derby che vale la finale di Carabao Cup.

Una partita ricca di fascino, accesa alla vigilia dalle dichiarazioni di Pep Guardiola, che non ha lesinato una frecciatina ai ‘Red Devils‘. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore catalano ha ammesso che non allenerebbe mai lo United: “se non avessi offerte da alcuna squadra andrei alle Maldive, anzi forse non lì perché non ci sono campi da golf. Dopo aver allenato il Manchester City, non allenerò lo United, proprio come non avrei mai allenato il Real Madrid dopo il Barcellona. Proprio no, senza ombra di dubbio“.

