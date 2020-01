Ryan Palmer si è preso la scena con un gran 62 (-10) ed è passato al comando con 134 (72 62, -10) colpi nel Farmers Insurance Open (PGA Tour) che si sta svolgendo sui due percorsi del Torrey Pines GC (North Course e South Course, entrambi par 72) a La Jolla, nei pressi di San Diego in California.

Non è riuscito ad evitare il taglio Francesco Molinari, 108° con 146 (79 67, +2), malgrado un generoso tentativo di rimonta – con un bel giro in 67 (-5) – mancata per soli due colpi, ma l’impresa era francamente molto difficile dopo un turno iniziale problematico.

Palmer, 43enne di Amarillo (Texas) con quattro titoli sul circuito, ha realizzato undici birdie e un bogey sul North Course prendendo due colpi di margine su Brandt Snedeker (136, -8). E’ rimasto stabile lo spagnolo Jon Rahm, 12° con 139 (-5), e sono al 17° posto con 140 (-4) Tiger Woods (69 71), che ha guadagnato quattro posizioni, e il nordirlandese Rory McIlroy, che ne ha perse 14 e che ha visto allontanarsi al momento la possibilità di tornare leader mondiale con un successo. Stesso score per Jordan Spieth, Tony Finau, per il giapponese Hideki Matsuyama e per l’australiano Jason Day. Hanno lasciato la gara anche Rickie Fowler, 80° con 144 (par), Phil Mickelson e l’inglese Justin Rose, che difendeva il titolo, 93.i con 145 (+1).

Tiger Woods ha iniziato il giro sul South Course con un doppio bogey prendendo quattro putt, evento piuttosto insolito per lui, il 13° in carriera. Successivamente ha portato il bilancio in attivo (71, -1) con cinque birdie e due bogey. Rory McIlroy, anch’egli sul South Course, ha lasciato un colpo al campo (73, -1) con due birdie e tre bogey. Francesco Molinari ha subito attaccato il North Course con grande grinta e determinazione realizzando sei birdie in tredici buche, ma le possibilità di un recupero sono svanite con un bogey alla 17ª. Il terzo giro si effettuerà sul South Course. Il montepremi è di 7.500.000 dollari.

Il torneo su GOLFTV – Il Farmers Insurance Open viene trasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Terza giornata: sabato 25 gennaio, dalle ore 19 alle ore 24.

Valuta questo articolo