Ha appena concluso la sua prima Dakar, ottenendo tra l’altro risultati pazzeschi per essere all’esordio. Fernando Alonso adesso scruta il suo orizzonte, lasciando aperta la porta ad un clamoroso ritorno in Formula 1.

Niente di concreto al momento, ma lo spagnolo ha ammesso come la massima serie automobilistica sia ancora nei suoi pensieri: “con la Formula 1 non ho chiuso i miei obiettivi. Il 2021 è una buona opportunità e mi sento in forma e ‘fresco’. Sarebbe qualcosa che vorrei provare. Non penso che sarò troppo vecchio per la Formula 1, anzi. Oggi, senza rifornimenti di benzina, le gare non ti provano così tanto a livello fisico. Si guida più lentamente, dai 7 agli 8 secondi in meno la domenica, rispetto al sabato. I nuovi pneumatici da 18 pollici cambieranno lo stile di guida e tutti dovranno partire da zero. Se io guidassi per un team oggi vincente, ma perdente negli anni a seguire per aver interpretato male le regole, le persone potrebbero davvero dire di una decisione sbagliata da parte mia? Tuttavia, non ho nessuna intenzione di smettere perché guidare è l’unica cosa che so fare bene nella vita“.

Valuta questo articolo