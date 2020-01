Il futuro di Fernando Alonso potrebbe essere di nuovo in Formula 1, ma non alla Ferrari. Lo spagnolo ha escluso un ritorno a Maranello nel 2021, sottolineando il suo scetticismo sulla competitività del Cavallino dopo il cambio dei regolamenti, previsto all’inizio della prossima stagione.

Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonico spagnola ‘El Partidazo de Cope’, il driver di Oviedo ha rivelato: “non ho parlato con la Ferrari per il 2021. Penso che l’avventura con il Cavallino sia stata bella, ma non penso sia il momento di parlare di un ritorno. Credo che loro abbiano scommesso sul futuro puntando tutto con Charles Leclerc. Per il 2021 dovrò prima vedere chi potrà essere competitivo, e forse la Ferrari non sarà tra i favoriti. Vedremo“. ‘El Partidazo de Cope‘.

