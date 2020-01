Si chiude con l’ennesimo piazzamento di prestigio la partecipazione di Nicole Della Monica e Matteo Guarise ai Campionati Europei, questa volta sul ghiaccio austriaco di Graz. La coppia delle Fiamme Oro ha chiuso al quarto posto, stessa posizione della scorsa stagione, totalizzando 194.44 punti, in netta ripresa rispetto alle uscite della prima metà di stagione. Il libero odierno, pur caratterizzato da qualche errore soprattutto nei salti in parallelo, ha lasciato segnali positivi con un punteggio di 123.96 (60.05 di valutazione tecnica, 64.91 per le components; -1 di deduzione): miglior gara in stagione per il tandem campione nazionale tra le coppie di artistico e strada che, dopo le disavventure fisiche di Nicole Della Monica, pare finalmente più serena. Buona prova complessiva anche per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, ottavi finali a quota 156.74 punti, miglior risultato in carriera nella rassegna continentale. Il tandem tesserato per IceLab ha realizzato un secondo segmento di gara da 99.89 punti (51.22 di valutazione tecnica, 50.67 per le components; -2 di deduzione), sufficiente per migliorare il piazzamento della scorsa stagione. Proprio le posizioni ottenute dalle due coppie tricolori permetteranno all’Italia di portarne addirittura tre nella prossima edizione.

Al femminile, nella gara dominata sin qui dalle giovani fuoriclasse russe, Alessia Tornaghi ha ben figurato chiudendo il programma corto in settima posizione con 61.27 punti (35.27 di valutazione tecnica, 26.00 per le components). L’obiettivo top ten è a portata di mano, a patto di confermarsi anche nel libero, dove comunque la sedicenne milanese dell’Agorà proverà a migliorarsi ancora. Ad ogni modo, un ottimo esordio.

