Edison e Toyota si alleano per diffondere la mobilità elettrica e accompagnare i clienti nella scelta di soluzioni sostenibili e rispettose dell’ambiente. Toyota, leader mondiale nei veicoli elettrificati ed Edison, la più antica società energetica in Europa all’avanguardia nella produzione sostenibile di energia, offrono al consumatore attento all’ambiente una soluzione di mobilità elettrica completa: dall’auto all’infrastruttura di ricarica, alimentata da energia prodotta da fonti rinnovabili.

L’accordo tra Edison e Toyota prevede l’installazione ad opera della società energetica di Foro Buonaparte di oltre 300 infrastrutture di ricarica presso tutti i punti vendita e assistenza Toyota e Lexus in Italia. Oltre all’installazione dell’infrastruttura di ricarica, Edison si occuperà della sua gestione e manutenzione, garantendo allo stesso tempo la fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Le infrastrutture di ricarica saranno aperte al pubblico e i clienti ne potranno usufruire tramite l’App Edison. Inoltre, Edison fornirà anche un servizio di installazione di wallbox domestiche per i clienti che acquisteranno un’auto a marchio Toyota e Lexus.

Grazie alla partnership con Toyota, Edison metterà a disposizione della casa automobilistica il proprio know how per individuare, a partire dall’analisi dei consumi effettivi dei Concessionari e Centri Assistenza, le migliori soluzioni di efficientamento energetico, compresa l’installazione di impianti fotovoltaici per autoproduzione di energia elettrica.

Inoltre, Edison e Toyota studieranno soluzioni dedicate ai rispettivi clienti per rendere le loro abitazioni e la loro mobilità sempre più sostenibili favorendo l’adozione di uno stile di vita responsabile e in armonia con l’ambiente.

«Siamo orgogliosi di questa partnership che guarda alla mobilità elettrica in modo integrato, fornendo ai clienti non solo strumenti di mobilità all’avanguardia ma servizi e offerte competitive, di qualità, responsabili e rispettose sul fronte della sostenibilità ambientale – commenta Massimo Quaglini, Amministratore Delegato di Edison Energia -. In Toyota abbiamo trovato un partner che condivide il nostro impegno per costruire insieme un futuro di energia sostenibile in linea con i comuni obiettivi di lotta ai cambiamenti climatici».

«La partnership con Edison, della quale siamo lieti e orgogliosi, rappresenta un passo concreto verso la realizzazione della nostra visione di mobilità sostenibile – dichiara Mauro Caruccio, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia – e parte del Toyota Environmental Challenge Plan 2050. Un piano che in modo olistico punta alla totale sostenibilità del ciclo di vita dei veicoli: dalla produzione, all’utilizzo fino alla dismissione degli stessi. Ad esempio, dallo scorso anno utilizziamo solo energia elettrica generata da fonti rinnovabili per tutte le attività nei centri produttivi, logistici e operativi presenti in Europa. Un percorso che vogliamo condividere con partner importanti, come Edison, uniti dalla stessa visione e impegno per la salvaguardia ambientale»

Toyota è da oltre 20 anni leader nello sviluppo di veicoli elettrificati. Al centro della propria strategia Toyota pone la tecnologia Full Hybrid Electric, che rappresenta oggi la miglior soluzione in grado di garantire elevate prestazioni, alta efficienza energetica, basse emissioni di climalteranti ed inquinanti nocivi per la salute. Senza dubbio la risposta più immediata ai problemi di inquinamento ambientale che per la sua accessibilità è stata già scelta da quasi 15 milioni di clienti nel mondo. Il Full Hybrid per Toyota rappresenta anche una vera e propria piattaforma tecnologica sulla quale il gruppo sviluppa tutte le opzioni elettrificate, come i Plug-in Hybrid e le soluzioni a zero emissioni (elettrici a batteria e veicoli a Fuel cell alimentati ad idrogeno). L’obiettivo di Toyota è di vendere 5,5 milioni di veicoli elettrificati ogni anno nel mondo entro il 2025 e almeno 1 milione di veicoli a zero emissioni ogni anno entro il 2030.

I dati sulla diffusione dei veicoli elettrici. Nel 2018 in tutto il mondo sono stati immatricolati quasi 2,1 milioni di veicoli elettrici, sia full electric (BEV) che ibridi plug-in (PHEV), con una crescita del 78% rispetto all’anno precedente. È la fotografia scattata dall’ultimo Osservatorio dell’Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano. In Europa, nel 2018 sono state immatricolate circa 384.000 auto elettriche (passenger car), pari a un incremento del 33% rispetto al 2017. Il primo mercato europeo si è confermato la Norvegia, seguita da Germania, Regno Unito e Francia.

In Italia nel 2018 sono state immatricolate circa 10.000 auto elettriche, di cui il 50% BEV e il 50% PHEV, pari allo 0,5% del totale delle immatricolazioni in Italia. Questo porta il totale delle auto elettriche circolanti in Italia a fine 2018 a circa 22.000 unità, un numero che nei primi sette mesi del 2019 è cresciuto ancora grazie all’immatricolazione di altre 6.000 auto full electric (+113% rispetto al medesimo periodo del 2018).

