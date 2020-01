In campo fa gol per la ‘Vecchia Signora’, ma nel suo cuore c’è solo Oriana Sabatini. E l’amore è pienamente ricambiato. La vita privata di Paulo Dybala va a gonfie vele, la relazione con la showgirl argentina è solida e i due sono innamoratissimi. La conferma arriva con un post Instagram della bella Oriana che dedica un dolce pensiero alla ‘Joya’: “hai presente quando a volte hai tanto amore che non ti entra piu nel corpo? E senti che se non fai niente con lui esploderai? Così mi hai preso. Dico sempre che è impossibile che tu mi ami così, che qualcosa di giusto devo aver fatto per meritarti perche mi fai sentire così bene che quelle sensazioni sono normali solo nei sogni. Voglio solo avvisarvi che se questo è un sogno, non svegliatemi mai“.

