Maria Sharapova e Grigor Dimitrov sono stati una gran bella coppia in passato. Belli, sportivi e simpatici, i due hanno però interrotto da tempo il loro rapporto e nei giorni scorsi si sono incontrati sul terreno di gioco del Kooyong Classic, durante un’esibizione pre-Australian Open.

Maria Sharapova nel ruolo della commentatrice, l’ex fidanzato Dimitrov invece in campo. La bella russa ha punzecchiato ripetutamente Grigor, dapprima chiedendo ironicamente ai telecronisti di dire a Dimitrov di non guardare troppo dalla sua parte, altrimenti si sarebbe distratto dal gioco. Successivamente ha criticato i pantaloncini gialli del tennista bulgaro, il quale a quel punto si è avvicinato alla postazione di commento rispondendo per le rime: “Ti piaceva il giallo su di me! Evidentemente le persone cambiano“. Una replica anche abbastanza pungente quella di Dimitrov, il quale col sorriso sulle labbra ha mandato una stilettata alla Sharapova, ecco il video dell’accaduto.

Dimitrov. ‘You liked yellow on me. People change I guess.’ When did you guys broke up? Sharapova. ‘It’s been awhile!’ pic.twitter.com/kyev4KevVm — José Morgado (@josemorgado) January 14, 2020

