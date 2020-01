Daniele De Rossi era presente allo stadio Olimpico, come spettatore, in occasione del derby Roa-Lazio. Niente di strano, se non fosse che nessuno si sia accorto della sua presenza. Non è stato un problema di ‘popolarità’, l’ex centrocampista giallorosso è ancora amatissimo nella Capitale nonostante l’addio alla Roma, piuttosto la ‘colpa’ è di un incredibile… travestimento! De Rossi ha ingaggiato una truccatrice professionista, si è presentato allo stadio con tanto di capelli lunghi, occhialoni, cappello e un vistoso nei finto sul naso. Letteralmente irriconoscibile!

La moglie Sarah, su Instagram, ha postato il video che lo ritrae durante la sessione di trucco scrivendo: “ecco cosa succede quando tuo marito decide di infiltrarsi in curva sud per esaudire il suo sogno e vedere il derby. Abbiamo perso un pomeriggio intero, ore di trucco, traumatizzato i figli ma era felice come un bambino“.

De Rossi si traveste e va a vedere il derby di Roma: il look è irriconoscibile! >>> PER IL VIDEO >>><<<

