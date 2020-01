Giornata negativa per Fernando Alonso alla Dakar 2020, lo spagnolo ha perso più di due ore nel corso della seconda tappa per colpa di un sasso, che gli ha distrutto la sospensione della propria auto.

Tanta delusione ma nessuna resa da parte del driver di Oviedo, che ha commentato l’accaduto su Facebook: “è stata una buona giornata per quanto riguarda il ritmo e per quanto riguarda la navigazione che è stata molto comoda. Ma è stata una brutta giornata in termini di risultato, visto che abbiamo perso più di 2 ore per riparare un colpo preso alla ruota. Ma noi continuiamo! C’è ancora un sacco di strada davanti per recuperare“.

