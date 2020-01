Fernando Alonso è pronto per una nuova avventura, lo spagnolo infatti sarà al via della Dakar 2020 che scatterà domani da Jeddah con la prima tappa della competizione.

Un’esperienza tutta nuova per il driver di Oviedo, che sarà affiancato da Marc Coma nel ruolo di co-pilota, una presenza fondamentale per affrontare i pericoli del rally raid. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alonso ha fatto chiarezza sulla sua presenza in Arabia: “perché sono qui? Bella domanda. Un po’ matto lo sono sicuramente per pensare di passare dall’asfalto al rally più duro che ci sia. Ma io amo le sfide e la Dakar è perfetta per me. Sono in una squadra fortissima, tra Nasser Al Attiyah, Giniel De Villiers e Yazeed Al Rajhi, il mio ruolo soprattutto all’inizio sarà di imparare. Sono perfettamente conscio che mi manchi esperienza e probabilmente anche velocità, ma voglio sorprendermi. È una piccola pazzia, ma ho tanta voglia di viverla. Però sono realista, ognuno ha dei limiti e i miei sono logicamente grandi. Ma affronterò tutto con la massima serietà e concentrazione perché non c’è spazio per fare errori“.

Alonso ha poi proseguito, esaltando il proprio coraggio: “dico che ho delle palle molto grandi. Non ho bisogno di fare marketing e mi divertirei di sicuro di più in altre discipline dove saprei cosa aspettarmi. Questa invece è una cosa totalmente nuova, non è marketing né uno show dove vai su un circuito e fai un cambio tra moto e auto. Stiamo competendo contro i migliori del mondo, c’è un semaforo che si spegne e si va. È già difficile immaginare un pilota di circuito che va alla Dakar come prima esperienza, ancora più difficile è farlo diventare realtà. Sono qui per divertirmi. Semmai che vengano altri, vincano tutto quello che ho vinto io e poi ne riparliamo“.

Valuta questo articolo