E’ tutto pronto per la sfida di questa sera tra Juventus e Udinese, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Maurizio Sarri ha scelto i giocatori da schierare in campo, ma dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese “è stato colpito nel pomeriggio da un attacco di sinusite e non sarà presente all’Allianz Stadium per il match di stasera“, ha comunicato la Juventus su Twitter.

Valuta questo articolo