E’ Caleb Ewan il vincitore della seconda tappe del Tour Down Under: nelle strade australiane il padrone di casa della Lotto Soudal si è imposto nella volata finale di Stirling sul rivale Impey, trionfando per la sua terra.

Un finale amaro invece per Elia Viviani, rimasto coinvolto in una brutta caduta a 1500 metri dal traguardo, che gli ha impedito di lottare per la vittoria nella volata finale. Con la vittoria di oggi Ewan si prende la testa della classifica.