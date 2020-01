Doppietta italiana nella quinta tappa del Tour Down Under, Giacomo Nizzolo vince in volata la frazione partita da Glenelg e conclusasi a Victor Harbor dopo 149.1 chilometri.

Primo successo con la maglia dell’NTT Pro Cycling per il corridore milanese, riuscito ad imporsi dopo 3 ore e 32 minuti davanti al connazionale Simone Consonni, battuto in volata insieme a Sam Bennett. Cambio al comando della classifica generale, il sudafricano Daryl Impey scalza Richie Porte per 2 secondi, mettendosi dunque davanti a tutti a una tappa dalla conclusione. Sul terzo gradino del podio ecco Robert Power a nove secondi da Impey, mentre Diego Ulissi è sesto e staccato di 17 secondi.

