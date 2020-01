Messo alle spalle il matrimonio del fratello, Vincenzo Nibali è tornato a sudare in sella alla sua bicicletta, preparandosi per la lunga e difficile stagione che lo aspetta.

Lo Squalo la affronterà con addosso la maglia della Trek-Segafredo, team che lo ha ingaggiato a partire dal primo gennaio dopo l’esperienza alla Bahrain-Merida. Il siciliano suda sulle strade della sua isola e, nei prossimi giorni, volerà in Spagna per il ritiro di Mallorca, fissato per l’11 gennaio. Intanto, sui social Nibali ha caricato i propri followers, postando una sua foto corredata con una elettrizzante didascalia: “in piedi sui pedali, testa alta e sguardo in avanti – l’essenza della stagione che mi aspetta. Ultimi allenamenti a casa. Dall’11 ritiro a Mallorca con i miei compagni Trek-Segafredo“.

Valuta questo articolo