La Roma sonda il mercato degli attaccanti in vista di gennaio. I giallorossi sono alla ricerca di una punta che possa fare da vice Dzeko, ma anche essere complementare con il bomber bosniaco e giocare al suo fianco. Le prestazioni di Kalinic fin qui non hanno convinto pienamente, dunque potrebbe arrivare un nuovo rinforzo in zona offensiva.

Dal Portogallo filtra l’interesse per Tiquinho Soares del Porto, attaccante brasiliano che ha già segnato 13 gol in 26 partite stagionali, mentre sono addirittura 58 quelli segnati in 118 partite giocate con i ‘Dragoes’. Il calciatore ha una clausola rescissoria di 40 milioni, secondo i media portoghesi invece la Roma ne avrebbe offerti 20, forte del contratto in scadenza 2021 e dell’età del calciatore prossimo ai 30 anni.

