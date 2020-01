Dries Mertens potrebbe lasciare Napoli già nel mercato invernale. Il calciatore ha già rifiutato il rinnovo di contratto proposto e andrà in scadenza di contratto in estate. Per evitare di perderlo gratuitamente, il club partenopeo potrebbe decidere di accettare l’offerta del Chelsea che, secondo la ‘Rosea’, sarebbe di circa 5 o 6 milioni di euro: una sorta di indennizzo per ottenere il calciatore già nel mercato di gennaio.

