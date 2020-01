Calciomercato, Milan e Roma stanno cercando di puntellare le proprie rose in questa sessione invernale di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dal Corriere dello sport, rossoneri e giallorossi stanno pensando di mettere sul tavolo uno scambio tra connazionali.

Si tratta dei due turchi Under e Calhanoglu, i quali potrebbero effettuare il percorso inverso in questo mese di gennaio, nonostante il milanista sia spesso stato scelto tra i titolari da Pioli. Al momento siamo ancora nel campo delle idee, con le valutazioni dei due calciatori che sono lievemente differenti, la Roma reputa infatti Under più costoso rispetto al connazionale milanista. Si tratta.

