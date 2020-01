Sembrava fatta, ormai, tra Inter e Roma per lo scambio tra Politano e Spinazzola. I due calciatori avevano fatto ieri il loro arrivo nelle loro ‘nuove’ città per poi sottoporsi alle visite mediche di rito.

Qualcosa però ha spinto l’Inter ad interrompere lo scambio: i nerazzurri, infatti, chiedono ulteriori verifiche sullo stato di salute di Spinazzola che si sottoporrà a nuovi controlli ggi ad Appiano Gentile.

L’Inter, dunque, sembra che adesso non sia più disposta ad acquistare il calciatore in via definitiva, bensì lo vorrebbe solo in prestito, ma la Roma ha respinto questa ipotesi, dunque tutto l’accordo tra le due squadre rischia di saltare.

