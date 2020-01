Tanti acquisti ma anche qualche cessione per il Genoa, che valuta in queste ore l’addio di Domenico Criscito.

Il club rossoblù ha raggiunto un accordo con la Fiorentina per il trasferimento del proprio capitano, che al contrario spinge per rimanere nella squadra che ha voluto fortemente la scorsa estate. Il giocatore oggi si è allenato con i compagni a Pegli, manifestando la propria intenzione di rimanere in Liguria. La Fiorentina però insiste, dunque nelle prossime ore si capirà quale piega prenderà questa operazione.

