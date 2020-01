È stata una giornata d’oro per la Germania nella Cdm di bob a due. Nella gara femminile disputata a Innsbruck (Aut), le teutoniche Mariama Jamanka e Laura Nolte hanno conquistato i due gradini più alti del podio superando l’americana Kaillie Humphries. Più attardata l’azzurra Tania Vicenzino, che in squadra con Silvia Taini, non è andata oltre la 17esima posizione. Non è andata molto diversamente nella gara maschile, dove invece il britannico Hall Brad, secondo, si è inserito tra i tedeschi Francesco Friedrich e Richard Oelsner. Anche qui l’Italia non è stata grande protagonista con Baumgartner 18esimo.

Il medesimo format di gare è andato in scena a Sigulda, in Lettonia, per la Coppa Europa: Giada Andreutti in campo femminile si è fermata alla nona posizione, distante quasi dieci secondi dalla leader rumena Andreea Grecu, la quale ha anticipato di 5 centesimi la russa Polina Nazaruk. C’è la firma svizzera invece tra gli uomini, con Simon Friedli che ha battuto nettamente Rotislav Gaitiukevich. Mattia Variola, in gara con Alxi Essoh Atchori, si è dovuto accontentare della18esima piazza.

Ordine d’arrivo gara femminile bob a 2 Cdm Innsbruck (Aut):

1. Jamanka Mariama / Drazek Annika GER 1:47.34

2. Nolte Laura / Nolte Erline GER +0.19

3. Humphries Kaillie / Hoffmann Sylvia USA +0.22

17. Vicenzino Tania / Taini Silvia +3.79

Ordine d’arrivo gara maschile bob a 2 Cdm Innsbruck (Aut):

1. Friedrich Francesco / Margis Thorsten GER 1:43.87

2. Hall Brad / Cackett Greg GBR +0.74

3. Oelsner Richard / Schneider Tobias GER +0.75

18. Baumgartner Patrick / Ughi Costantino ITA +2.03

Ordine d’arrivo gara femminile bob a 2 Coppa Europa Sigulda (Let):

1. Grecu Andreea / Wick Katharina ROU 1:43.48

2. Nazaruk Polina / Belomestnykh Yulia RUS +0.05

3. Constantin Maria Adela / Leitz Theresa GER +0.79

9. Andreutti Giada / Tavella Lucrezia ITA +9.98

Ordine d’arrivo gara maschile bob a 2 Coppa Europa Sigulda (Let):

1. Friedli Simon / Jones Gregory SUI 1:40.16

2. Gaitiukevich Rostislav / Korotkov Denis +0.41

3. Jannusch Jonas / Kornhardt Marcel GER +0.45

18. Variola Mattia / Atchori Essoh Alexi ITA +2.96