Automobili Lamborghini e The LEGO Group annunciano una collaborazione introducendo nel mercato la prima supersportiva Lamborghini costruita con LEGO® Technic™, il sistema di costruzioni che consente a ragazzi e adulti di creare modellini più avanzati e complessi. Il lancio del nuovo set in scala 1:8 – il terzo della serie Ultimate LEGO Technic che ha già riscosso un enorme successo con i modelli precedenti – è previsto per l’estate 2020. Questa nuova collaborazione vedrà Lamborghini e LEGO Technic unire le forze per offrire l’eccellenza ingegneristica e l’originalità del design per cui entrambe le aziende sono diventate famose. Grazie alla possibilità di realizzare trasmissioni, differenziali e sistemi di ingranaggi, LEGO Technic offre un’esperienza di costruzione avanzata che rappresenta per molti fan una sfida e, allo stesso tempo, motivo di grande soddisfazione. LEGO Technic è sinonimo di “Build for Real”, ovvero di imparare a costruire davvero.

Katia Bassi, Chief Marketing and Communication Officer di Automobili Lamborghini, afferma: “Con le sue costruzioni meravigliosamente semplici o estremamente complesse, The LEGO Group ha appassionato intere generazioni. Nell’era digitale, in cui l’intrattenimento passa sempre più spesso da uno schermo, la nostra collaborazione consente di vivere un’esperienza autentica grazie alla riproduzione, fin nei minimi dettagli, di una supersportiva Lamborghini creando un modello eccezionale, proprio come il suo omologo reale.” Per Niels Henrik Horsted, Marketing Director di LEGO Technic, la collaborazione con un’azienda come Automobili Lamborghini rappresenta una scelta ideale: “Dopo il successo delle precedenti creazioni Ultimate, era fondamentale per noi individuare un nuovo partner che ci offrisse una vettura leggendaria, un design inconfondibile e un utilizzo della tecnologia all’avanguardia”. Il modello Lamborghini LEGO Technic sarà disponibile nei LEGO Brand Retail Store e sul sito LEGO dal 1° giugno 2020, per poi approdare nel resto dei punti vendita dal 1° agosto 2020. Maggiori dettagli sulla Lamborghini LEGO Technic saranno resi noti a breve.

