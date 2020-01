Prosegue lo spettacolo degli Australian Open: diverse partite sono andate in scena nella notte italiana, tra cui due quarti di finale del torneo femminile. Sorride Simona Halep: la numero 3 al mondo ha sconfitto con estrema facilità l’estone Kontaveit, staccando così il pass per le semifinali. La rumena ha trionfato in soli 54 minuti di gioco, aggiudicandosi il match con un doppio 6-1 e volando in semifinale, dove sfiderà Muguruza, che oggi ha avuto la meglio sulla russa Pavlyuchenkova, aggiudicandosi il match col punteggio di 7-5, 6-3 dopo un’ora e 35 minuti di gioco.

