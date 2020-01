Il primo turno degli Australian Open vede subito una big lasciare il torneo. Tocca ad una delle due sorelle Williams abbandonare il primo Slam dell’anno all’esordio. In quello che è un vero e proprio scontro generazionale, Venus Williams (40 anni a giugno) è stata sconfitta da Coco Gauff (16 a marzo). La ‘Venere’ americana si è arresa alla giovane connazionale in due set con il punteggio di 6-7 (5-7) / 3-6. Esordio vincente invece per la sorella Serena Williams. La numero 9 al mondo ha sconfitto la giovane Anastasia Potapova in 59 minuti con il punteggio di 0-6 / 3-6.

