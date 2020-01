Esordio vincente per Roger Federer negli Australian Open 2020. Il campione svizzero, attuale numero 3 del ranking mondiale maschile, si è imposto su Steve Johnson in 1 ora e 24 minuti di gioco. Federer ha sconfitto l’avversario in tre set conclusi con il punteggio di 3-6 / 2- 6 / 2-6. Ai trentaduesimi di finale Re Roger affronterà il vincitore di Halys-Krajinovic.

