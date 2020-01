Tutto semplice al primo turno per Rafa Nadal e Dominic Thiem, che non si lasciano impensierire da Dellien e Mannarino. Il numero uno del mondo resta in campo poco più di due ore, il tempo necessario per battere il proprio avversario con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-0 e staccare così il pass per il secondo turno dello slam australiano.

Vita facile anche per Thiem che, con lo stesso risultato di Nadal, si sbarazza del francese Mannarino. Quasi due ore e mezza per superare il transalpino, costretto ad arrendersi per 6-3, 7-5, 6-2. Nel prossimo turno l’austriaco se la vedrà con il vincitore del match tra Bolt e Ramos. Avanzano infine anche Stan Wawrinka e Roberto Bautista, abili a vincere le resistenze rispettivamente di Dzumhur e Feliciano Lopez. Lo svizzero impiega quattro set per imporsi sul bosniaco, tutto facile invece per il numero 9 del mondo al cospetto del proprio connazionale, battuto con il risultato di 6-2, 6-2, 7-5.

