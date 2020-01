Nick Kyrgios prosegue la sua marcia agli Australian Open, vincendo la difficilissima contro Karen Khachanov.

Il tennista di casa si impone dopo quasi quattro ore e mezza di battaglia, superando l’avversario russo al quinto set con il risultato di 6-2, 7-6, 6-7, 6-7, 7-6. Una partita infinita, che sembrava in mano a Kyrgios dopo le prime due frazioni, prima dell’uno-due di Khachanov riuscito a portare la contesa al quinto. Un set anche questo lungo e combattuto, risolto dal padrone di casa al tie-break per 10 punti a 8. Nel prossimo turno Kyrgios se la vedrà niente meno che con Nadal, abile a superare in tre set Carreno-Busta.

