Australian Open, il tabellone del torneo femminile è stato sorteggiato nella giornata di giovedì, quando ancora però non erano noti i nomi delle tenniste qualificate. Adesso è stato possibile stilare gli ultimi accoppiamenti, inserendo appunto le vincitrici delle qualificazioni al primo Slam della stagione. Tre le italiane coinvolte, con la Cocciaretto che troverà la Kerber sulla sua strada, non un compito semplice per la diciottenne azzurra. L’altra qualificata italiana è la Trevisan, che se la vedrà con la Kenin. La Giorgi invece troverà una qualificata, la Lottner, di seguito tutti gli accoppiamenti.

Sasnovich-MINNEN

HIBINO-Peng

Kanepi-KREJCIKOVA

Badosa-LARSSON

Zheng-KALINSKAYA

Stosur-McNally

LI-Cabrera

TREVISAN-Kenin

JUVAN-Yastremska

SAMSONOVA-Ostapenko

Cornet-NICULESCU

DART-Doi

Davis-FERNANDEZ

Muguruza-ROGERS

LOTTNER-Giorgi

COCCIARETTO-Kerber

