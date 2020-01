Finalmente ci siamo, il primo Slam dell’anno ha inizio. Scongiurata l’ipotesi rinvio a causa degli incendi che stanno devastando l’Australia da diversi mesi, gli Australian Open prendono il via nella tarda notte italiana con Matteo Berrettini subito in campo. Il numero 1 d’Italia, nonché numero 8 del ranking mondiale maschile, ottiene un convincente successo in 1 ora e 56 minuti di gioco sulla wild card aussie Andrew Harris (n°162 ATP). Berrettini si impone in tre set senza patemi, vincendo con il punteggio di 6-3 / 6-1 / 6-3.

